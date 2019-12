Cinco pessoas ficaram feridas num incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira,num prédio da Rua Primeiro de Dezembro, no Chiado, em Lisboa.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, foram mobilizadas para o local 21 elementos, acompanhados por seis viaturas.

O alerta foi dado às 17:03 e o fogo teve origem no rés-do-chão do edifício que tem cinco pisos. Os operacionais encontram-se ainda no local em "fase de trabalhos".

As vítimas foram transportadas pelo INEM para o Hospital de S. José, em Lisboa.