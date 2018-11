Um avião declarou este domingo emergência e estava, cerca das 14:40, a sobrevoar a zona de Coruche para libertação de combustível. Aterrou no aeroporto de Beja 15:28 à terceira tentativa, disse à Lusa fonte aeronáutica. Mas, se for caso disso, numa emergência, esta era uma das equipas de bombeiros pronta a atuar. Estavam na foz do rio Trancão, no estuário do Tejo.