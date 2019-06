Vita nasceu no domingo, pelas 13:30, no interior de uma ambulância num posto de abastecimento de Aljustrel. Devido à falta de obstetras em Beja, a ambulância dirigia-se para Évora, a 100 quilómetros de distância, mas já não conseguiu chegar a tempo e Vita nasceu com o auxílio dos bombeiros de Aljustrel e do pessoal de ambulância SIV (suporte imediato de vida) de Castro Verde, conta o Jornal de Notícias.

A mãe e a bebé estão bem e foram depois transportadas para Beja, onde a falta de médicos obstetras obrigou várias grávidas a recorrerem ao hospital de Évora.

A indisponibilidade dos obstetras do hospital de Beja, entre as oito de domingo e as oito de segunda-feira, foi comunicada na noite de sábado. Segundo o JN, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saíde do Baixo Alentejo não conseguiu nomear um segundo obstetra para o serviço de urgência, o que impossibilitou a assistência às parturientes. Às grávidas, foi comunicado que deveriam recorrer pelos próprios meios a outras unidades hospitalares, nomeadamente a de Évora, que é a mais próxima, ainda que fique a quase 100 quilómetros. As outras opções seriam Setúbal, a 145 quilómetros, ou Faro, a 145 quilómetros.