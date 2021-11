Os Bombeiros Voluntários de Cacilhas retiraram na terça-feira uma criança e dois bebés de um prédio em chamas, em Almada. Um dos momentos do salvamento está a correr as redes sociais, depois de a corporação de bombeiros ter partilhado uma fotografia em que um soldado da paz leva ao colo uma criança de três anos.

A imagem mostra o bombeiro a retirar a criança do prédio, e a publicação tem somado centenas de reações nas redes sociais.

A criança encontrava-se presa no prédio situado no bairro do Laranjeiro, um bairro social em Almada.

Entre as vítimas do fogo estavam dois bebés com apenas alguns meses de idade, que foram assistidos no local.

O alerta foi dado por volta das 12:00, com as chamas a terem começado em carrinhos de plástico que tinham peças de vestuário.

No local estiveram 32 operacionais, apoiados por 12 veículos das corporações de Cacilhas, Almada e Amora.

O prédio foi evacuado e os moradores só puderam regressar a casa após a ventilação de todo o edifício.