O corpo de um homem carbonizado foi encontrado, esta terça-feira, num “barracão improvisado”, no terreno da antiga empresa Boia & Irmão, junto ao cais do Paraíso, numa das entradas da cidade de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros Velhos de Aveiro, Carlos Pires, disse que o alerta para o incêndio urbano foi dado cerca das 18:40, tendo sido mobilizados para o local cinco operacionais e uma viatura.

Quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um barracão improvisado em chamas. Foi feito o combate ao incêndio e quando foi feita a busca, detetou-se que estava um corpo no local”, disse o comandante.

De acordo com Carlos Pires, foram ainda encontrados no local alguns objetos e utensílios, como uma "bicicleta e panelas", que indicam que alguém morava no barracão.

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local para investigar o caso.