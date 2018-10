Aliciante, talvez seja, mas só para "pessoas entre os 18 e os 40 anos que procurem dificuldades no trabalho e na vida", como refere a campanha de recrutamento que os Bombeiros Voluntários de Albufeira, no Algarve, têm em curso até ao próximo dia 26 de outubro e cujo vídeo partilhado na página da corporação no Facebook, já ultrapassou as 30 mil visualizações.

Não temos muito para oferecer, além do trabalho árduo e difícil, do treino e da preparação física. Foi o que, da forma mais honesta possível, tentámos passar para o vídeo, para ver se conseguíamos cativar alguns voluntários para aquele que achamos ser o emprego mais difícil do mundo", resume à TVI24, o 2.º comandante da corporação, Rui Fernandes.

No vídeo, são alguns dos cerca de 120 bombeiros da corporação que dão o corpo ao manifesto e mostram o que é ter "o emprego mais difícil do mundo"

No verão, combates incêndios durante 72 horas seguidas sujeito a temperaturas insuportáveis", diz o locutor do vídeo, acrescentando ainda que "diariamente vês tudo o que pode correr mal na estrada, a correr realmente mal. E depois não consegues esquecer-te disso". Este é o emprego mais difícil do mundo e nem sequer há salário. Aqui não vestes só a camisola, vestes o equipamento todo. Não prometemos claques, medalhas ou substituições. O campeonato é outro e cada um de nós tem de ser o melhor do mundo. Mas garantimos que tudo o que fizeres fará do mundo um sítio melhor".

"Está a resultar"

A campanha de angariação de voluntários, iniciada no passado dia 6, está em curso até dia 26 e, com a divulgação do vídeo, tem começado a dar frutos.

A coisa está a resultar", confessa à TVI24, Rui Fernandes, adiantando que haverá já "cerca de 20 candidaturas" para futuros voluntários da corporação de Albufeira, que terão "depois de se submeter a testes psicotécnicos e físicos, para selecionar os mais capazes", os quais terão pela frente "350 a 400 horas de formação, ao longo de cerca de seis meses, já que esse processo decorre necessariamente em horário mpós-laboral".

Este ano, a campanha de recrutamento, que os voluntários de Albufeira "costumam levar a cabo na primeira quinzena de novembro", foi assim antecipada e, segundo o responsável, com resultados prometedores.

Somos uma corporação do tipo 2. Temos cerca de 120 elementos, aí com uns 50 profissionais. O ideal seria conseguir reforçar com mais uns 30 elementos, o que nos garantia algum conforto, tendo em conta a nossa realidade", sublinha Rui Fernandes, defendendo que, há "muita atividade operacional, mesmo sem ser no verão", quando a população de cerca de 40 mil habitantes de Albufeira, se multiplica exponencialmente.

Sábado de porta aberta

Na página de candidatura, além do vídeo, os bombeiros de Albufeira acentuam que, aos candidatos, não exigem "experiência nem licenciatura. Exigimos fibra".

Não queremos saber as tuas qualidades e os teus defeitos nem onde pensas estar daqui a 5 anos. Não vamos perguntar porque te devemos escolher a ti ou como é que te descreverias numa só palavra. Aqui o recrutamento é feito de outra forma e deixamos claro como a única maneira de conseguir este cargo é através da vontade. A chama da tua paixão não pode apagar nunca e o teu espírito tem de ser tão inquebrável como o teu corpo", refere ainda o texto.

Assim, para os interessados ou, no mínimo, curiosos, no próximo sábado, a corporação de Albufeira faz um dia aberto, em frente ao quartel.