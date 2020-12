Um homem de 31 anos ficou hoje ferido com gravidade quando cortava uma árvore, em Regilde, no concelho de Felgueiras, e caiu numa ravina com cerca de sete metros, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

A vítima terá sido atingida pela queda da árvore, cerca das 17:55, acabando projetada para a ravina, acrescenta a fonte da corporação de Felgueiras.

De acordo com o comandante Júlio Pereira, a vítima é bombeiro em Vizela e teve de ser resgatada pela equipa de grande ângulo da corporação.

Os Bombeiros de Felgueiras deslocaram para o local uma ambulância, a viatura de desencarceramento e a viatura de resgate em grande ângulo.

O homem foi ainda assistido pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e transportado para o Hospital de Guimarães.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.