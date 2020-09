Um homem morreu esta segunda-feira no centro do Porto na sequência de um atropelamento com um veículo pesado, que provocou ainda ferimentos ligeiros a uma mulher, disse fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto adiantou que pelas 14:48 foi dado o alerta para um atropelamento, que fez a vítima mortal e feriu uma mulher, que foi transportada para o Hospital de Santo António.

Quando os bombeiros chegaram ao local, disse a fonte, o homem estava já em “paragem cardiorrespiratória”, tendo o óbito sido declarado no local.

O atropelamento ocorreu perto do Hospital de Santa Maria, junto do cruzamento da Rua Camões com a Travessa Antero de Quental.

A Lusa contactou fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas ainda não foi possível obter mais esclarecimentos até ao momento.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, INEM e uma equipa da Divisão de Trânsito da PSP.