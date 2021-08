Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, nas instalações da Hidroportugal, um armazém de equipamentos para piscinas, no parque industrial e tecnológico de Évora. Não há qualquer vítima a registar.

O armazém foi completamente consumido pelas chamas, uma vez que a presença de material químico inflamável no seu interior levou a que o fogo progredisse a uma velocidade muito grande, dando poucas hipóteses aos bombeiros evitarem a destruição do edifício. Até ao momento, os únicos danos a registar são materiais.

Apesar da intervenção rápida dos bombeiros, a água acabou por faltar no local, uma vez que as bocas de incêndio na zona industrial de Évora, junto ao edifício em chamas, não tinham água. O combate ao incêndio só foi possível com o recurso a veículos autotanques, incluindo um do concelho vizinho de Reguengos de Monsaraz.

Um armazém vizinho acabou por ser parcialmente afetado pelo fogo.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, 43 operacionais acompanhados por 20 viaturas combatem as chamas que lavram no edifício.

No local, autoridades e empregados das empresas adjacentes esforçam-se para esvaziar os edifícios devido ao receio de que as chamas se alastrem para essas instalações. Dezenas de botijas de oxigénio foram retiradas de um dos armazéns.

O alerta foi dado às 13:29.