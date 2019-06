Um incêndio deflagrou este sábado na fábrica de bicicletas Avantisbike, em Oiã, Oliveira do Bairro. À TVI, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro confirmou que a fábrica estava "tomada pelas chamas" à chegada dos bombeiros e que o alerta para o incêndio foi dado às 10:50. O telhado da fábrica cedeu devido às chamas.

Segundo o INEM, que ainda se encontra no local, pelas 12:45, dois homens (25 e 51 anos), o mais novo bombeiro, e uma mulher (51 anos), foram transportados para o Hospital de Aveiro, os dois primeiros com queimaduras de primeiro grau e a mulher com traumatismo num joelho.

Uma quarta vítima, um homem de 24 anos, foi encaminhado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, também com queimaduras de primeiro grau. Informação anterior dos Bombeiros de Oliveira do Bairro dava conta da existência de apenas três feridos.

No local estão 34 viaturas e 89 operacionais. O fogo foi confinado à fábrica, refere o CDOS de Aveiro, conseguindo evitar-se a propagação das chamas às fábricas contíguas. Acabou por ser dominado pelas 12:30, mas está ainda em fase de rescaldo. À TVI, o proprietário da fábrica, com cerca de 80 trabalhadores, já garantiu que irá prosseguir e que a empresa não irá fechar. E acrescentou que o incêndio terá começado numa zona de pintura, devido a uma faísca que se soltou.