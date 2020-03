Um incêndio destruiu um prédio devoluto, na Rua do Almada, no centro do Porto, sem provocar vítimas, disse hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, o edifício ardeu na totalidade, mas não chegou a provocar danos nas habitações vizinhas.

O fogo, cujas causas se desconhecem, começou cerca das 23:15 e foi dado como extinto às 00:57 de hoje.