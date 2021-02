Cinco pessoas ficaram esta terça-feira desalojadas na sequência de um incêndio na sua habitação em Rio de Moinhos, no concelho de Borba, distrito de Évora, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, a casa, situada na Rua dos Combatentes do Ultramar, ficou sem condições de habitabilidade, sobretudo devido ao fumo, ficando as pessoas temporariamente em casa de familiares.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 20:38, tendo sido mobilizados bombeiros da corporação de Borba, além da GNR, num total de seis elementos, apoiados por dois veículos.