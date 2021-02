Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa habitação na vila da Povoação, na ilha de São Miguel, provocou um morto e ferimentos num idoso, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Povoação, Ruben Franco, adiantou que a corporação foi alertada pouco depois das 05:00 locais (06:00 em Lisboa) para "um incêndio numa habitação" no "lugar do Morro", na vila da Povoação.

Quando chegámos ao local, o incêndio ainda estava ativo e verificamos que um dos residentes, um homem com mais de 60 anos, estava no interior da habitação, tendo sido transportado para o centro de saúde da Povoação e, posteriormente, para o Hospital de Ponta Delgada", relatou o comandante dos Bombeiros, acrescentando que a vítima mortal "foi localizada posteriormente".

Segundo Ruben Franco, "os bombeiros procederam à operação de extinção do incêndio e verificaram, depois, que existia uma vítima já carbonizada no interior da habitação", tudo indicando que se trata da esposa do idoso.

O Comandante dos Bombeiros da Povoação disse ainda à Lusa que o incêndio, cujas causas "são ainda desconhecidas, não se propagou" a outras moradias.

No combate às chamas estiveram envolvidos 10 bombeiros, apoiados por três viaturas, e "o caso foi entregue à PSP", de acordo com o responsável.