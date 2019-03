Um incêndio numa habitação nas Pontes, em Setúbal, nesta terça-feira, causou a morte de um homem, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Tratou-se de um incêndio urbano numa moradia unifamiliar, que ocorreu na rua do Convívio, nas Pontes. Da ocorrência resultou uma vítima mortal, do sexo masculino”, afirmou fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, o alerta para a ocorrência foi dado às 19:39, com o óbito a ser declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.

“A vítima era a única ocupante da moradia, que ficou sem condições de habitabilidade”, acrescentou.

No local acorreram os Bombeiros Sapadores de Setúbal, a VMER, uma ambulância da Cruz Vermelha e a GNR.