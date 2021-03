Um incêndio num prédio na avenida Dr. Aresta Branco, na Costa da Caparica, esta tarde, provocou quatro feridos, um dos quais grave.

No local estiveram quatro viaturas e 10 operacionais dos bombeiros de Cacilhas. Esteve ainda VMER do hospital Garcia de Orta, em Almada.



A vítima grave é a proprietária da residência. Tem 74 anos. As restantes três pessoas, que foram assistidas por inalação de funo, são moradores do prédio (com 76, 36 e 26 anos de idade) que ajudaram a senhora. Foram todos transportados para o Hospital Garcia de Orta.

Segundo os bombeiros, a causa do incêndio terá sido uma vela.