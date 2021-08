Um idoso de 84 anos ficou hoje desalojado e com queimaduras ligeiras, depois da sua casa ter ardido por completo e outras duas terem ficado parcialmente destruídas, na aldeia de Folgosa, em Viseu, disse o comandante das operações.

Há duas vítimas, uma foi transportada para o hospital com queimaduras ligeiras, um homem de 84 anos e o único residente da casa que ardeu por completo, e uma outra foi assistida no local”, disse à agência Lusa Rui Nogueira, segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu que comandou as operações.

Rui Nogueira explicou que o incêndio, cujas causas estão ainda por apurar, aconteceu num “casario antigo, com muita madeira e muitas lojas com coisas arrumadas” o que dificulta a extinção por completo do fogo.

O incêndio já está dominado, mas ainda há focos nesses entulhos e, por isso, vamos demorar a fazer todo o trabalho de rescaldo para que a extinção seja eficaz”, explicou às 12:45 Rui Nogueira, depois de o alerta ter sido dado às 10:31.

Este responsável descreveu que “o casario que ardeu por completo se encontrava no meio de um aglomerado de residências antigas no meio da aldeia de Folgosa”, na freguesia de Lordosa, concelho de Viseu.

São uma série de casas todas seguidas e quando a primeira equipa chegou ao local a primeira casa já estava toda tomada pelas chamas e a afetar as duas contíguas. Conseguimos, de forma eficaz, impedir que o fogo propagasse para as restantes”, explicou.

Rui nogueira contou que o incêndio aconteceu no meio de “um miolo habitacional, com cerca de 10 residências, todas contíguas” e, também por isso, “é necessário retirar entulho e eliminar de forma eficaz todos os focos existentes”.

Assim, acrescentou, o incêndio “provocou a destruição total de uma casa e duas de forma parcial”.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, para o local foram mobilizados 30 operacionais apoiados por 15 viaturas dos bombeiros sapadores e dos voluntários de Viseu e do Instituto nacional de Emergência Médica (INEM).