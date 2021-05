Cinco centenas de pessoas foram esta terça-feira à tarde retiradas do edifício da Segurança Social de Viseu devido a um incêndio, que não provocou vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O incêndio deflagrou às 16:29 no primeiro piso do edifício, situado no centro da cidade de Viseu, e foi dominado pelos bombeiros cerca de 20 minutos depois.

"Os andares já foram todos ventilados e foi efetuado o reconhecimento", referiu a mesma fonte, acrescentando que o primeiro piso se mantém interdito.

Cerca das 18:00, os funcionários da Segurança Social e da área da saúde ainda não tinham regressado ao trabalho.

O combate ao incêndio envolveu 37 operacionais e 15 viaturas e obrigou ao corte do trânsito no perímetro do edifício.