Quatro homens morreram esta sexta-feira em Odemira na sequência do despiste do veículo ligeiro em que seguiam.

Após o despiste, na estrada nacional 120 em Vale Juncal, freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, o carro embateu contra uma árvore que se encontra junto à berma da estrada, confirmou à TVI24 o comandante dos bombeiros locais.

O alerta para o acidente grave envolvendo o ligeiro de passageiros foi dado às 21:13 horas pelo INEM.

Para o local da ocorrência foram enviadas oito viaturas, dos bombeiros de Odemira e Aljezur, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Lagos e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portimão e a GNR.

De acordo com a mesma fonte, à chegada ao local do acidente, as autoridades encontraram quatro cidadãos, do sexo masculino, em paragem cardiorrespiratória, tendo o médico do INEM declarado o óbito dos quatro ainda no local.

As vítimas, que teriam entre os 20 e os 40 anos, ficaram encarceradas na viatura e os trabalhos ainda estão a decorrer no local, estando o trânsito condicionado no local.