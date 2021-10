João Rendeiro mudou de advogados durante a fuga à Justiça, passando a ser representado por Abel Marques, Joana M. Fonseca e Joana Cunha de Almeida, segundo a procuração assinada pelo próprio, a que a TVI teve acesso.

No documento que foi entregue no tribunal, com data de 6 de outubro, o ex-banqueiro indicou uma morada: a mansão da Quinta Patino, em Alcoitão.

Isto já vários dias depois de ter saído do país, primeiro para Londres e depois para fora da Europa, tendo entretanto admitido que não tenciona regressar, para cumprir pena de prisão.

A procuração a que a TVI teve acesso revoga "expressamente" os poderes dados ao anterior advogado, Carlos do Paulo.