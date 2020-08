A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmobilizou sete ajuntamentos este sábado, dia 29 de agosto, no concelho de Esposende. Segundo o comunicado enviado, um dos ajuntamentos tinha cerca de 100 pessoas, numa altura em que as autoridades continuam a apelar ao distanciamento social como medida de contenção da pandemia de covid-19.

A operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Braga, através do Destacamento Territorial de Barcelos, numa "ação de fiscalização ao incumprimento dos comportamentos de risco associados à pandemia covid-19, tendo sido desmobilizados sete ajuntamentos de pessoas que se encontravam a violar as disposições legais da Resolução do Conselho de Ministros em vigor".

O principal ajuntamento realizou-se no Monte de São Lourenço, em Esposende, onde perto de 100 pessoas foram desmobilizadas pelos militares.

A GNR acrescenta que foram autuadas 20 pessoas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e realizados seis autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.