Um homem morreu na noite desta sexta-feira num acidente de viação em Amares, no distrito de Braga, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Recebemos o alerta às 20:14 para um despiste de um veículo ligeiro. Da ocorrência resultou uma vítima mortal, do sexo masculino, com o óbito a ser declarado no local”, afirmou fonte do CDOS.