O incêndio que deflagrou hoje num restaurante de Vila Nova de Famalicão (Braga) foi extinto, sem causar feridos, mas teto e chão do primeiro piso ruíram, disse fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros de Braga.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Distrital de Operação de Socorros (CDOS) de Braga adiantou que o incêndio no restaurante na Praça D. Maria II, localizado no centro urbano de Famalicão, deflagrou às 11:56, tendo sido dado como extinto pelas 14:44, sem registo de feridos.

As chamas foram combatidas por “46 operacionais e 17 veículos das corporações de Bombeiros de Famalicão e Famalicenses”, tendo o “teto do edifício e o chão do primeiro piso ruído”, acrescentou a mesma fonte.

A indicação recebida no CDOS de Braga foi a de que o incêndio terá tido origem numa frigideira.