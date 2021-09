Um jovem de 26 anos morreu na noite de sexta-feira na sequência de uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro, em Fafe, no distrito de Braga, informou à agência Lusa a GNR.

De acordo com fonte da GNR, o acidente ocorreu no lugar de Vila Nova, na freguesia de Agrela e Serafão, sendo o morto o condutor do motociclo.

À Lusa, a mesma fonte disse que não foram contabilizados feridos ou óbitos na viatura ligeira.

O alerta para a ocorrência foi dado às 20:58 de sexta-feira, acrescentou.