O IP4 esteve esta quinta-feira cortado no sentido Bragança-Vila Real durante mais de uma hora, depois de o atrelado de um camião de transporte de bebidas se ter incendiado.

Ao que a TVI24 apurou, não resultaram feridos do acidente, uma ocorrência que teve rápida intervenção dos Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real.

No local esteve também a GNR, que orientou o trânsito mal a via ficou em condições de circulação.

Por apurar estão ainda as circunstâncias que originaram o fogo, que não afetou a cabine do camião, prontamente retirada do atrelado.