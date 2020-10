O suspeito, com 50 anos e sem ocupação laboral, vai ser presente à autoridade judiciária para realização de interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, informa ainda a PJ.

Segundo as autoridades, terá sido na própria casa que a vítima “foi sujeita a abusos sexuais cometidos pelo arguido”.

De acordo com aquela polícia, o alegado agressor terá “aproveitado a circunstância de a vítima, sua vizinha, ser portadora de deficiência cognitiva e se encontrar na altura sozinha” na casa onde morava.

Sobre o suspeito “recaírem fortes indícios da prática de um crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência ”, factos que, esclarece a PJ em comunicado “ocorreram no decurso do presente ano”.

Um homem de 50 anos foi detido em Vinhais, no distrito de Bragança, por suspeita de abusar sexualmente de uma vizinha portadora de deficiência, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

