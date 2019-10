Um homem de 90 anos foi encontrado morto na varanda da sua residência, em Parada, com queimaduras de 2.º e 3.º graus em todo o corpo, disse hoje à Lusa fonte dos bombeiros de Bragança.

"Quando os bombeiros chegaram ao local depararam-se com um idoso na varanda da sua residência, com queimaduras de 2.º e 3.º graus em todo corpo, incluindo as vias aéreas. O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM)", concretizou o segundo comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins.

O alerta foi dado cerca das 12:00.

De acordo com o comandante, após as perícias efetuadas pela GNR, o corpo do idoso foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal de Bragança para ser autopsiado.

No local estiveram dois bombeiros apoiados por uma ambulância e a equipa médica da VMER, estacionada na Unidade Hospitalar de Bragança.

A GNR tomou conta da ocorrência.