A Polícia Judiciária (PJ) já procedeu à identificação de alguns dos suspeitos da morte de Giovani Rodrigues, o jovem caboverdiano que foi morto em Bragança, a 21 de dezembro. Para já, não foram feitas detenções e a PJ está a proceder a inquirições.

Ao todo, terão participado nas agressões e na discussão dentro e fora do bar um grupo de cerca de 15 jovens. A polícia diz-se fortemente empenhada na investigação. Está afastado o cenário de ódio racial e a situação terá começado numa rixa dentro do bar. O caso chegou às autoridades como um jovem alcoolizado caído na via pública e foram os bombeiros que detetaram um traumatismo craniano.

A morte do estudante cabo-verdiano Luís Giovani dos Santos Rodrigues em resultado das agressões que sofreu junto a um estabelecimento de diversão noturna de Bragança está a gerar uma onda de reações e de indignação.

A autópsia do jovem foi inconclusiva, não esclarecendo se a morte foi provocada pelas agressões ou pela queda que sofreu depois quando caminhava no centro da cidade.

Entretanto, o Governo português fez saber que lamenta "a bárbara agressão de que resultou a morte" do estudante e garantiu que "os responsáveis serão identificados e levados à justiça".