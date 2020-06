Uma explosão seguida de incêndio numa cuba que armazenava aguardente na Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta provocou esta quarta-feira um ferido grave, disse à Lusa fonte do CDOS de Bragança.

Segundo o Comandante Distrital de Operações e Socorro (CODIS), João Noel Afonso, a situação está controlada não se tendo verificado a propagação da explosão ou das chamas a outras cubas que estão nas imediações e que contêm vinho.

O alerta foi dado as 14:35.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estão 25 bombeiros apoiados por oito viaturas e pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Medica (INEM), estacionado em Macedo de Cavaleiros.