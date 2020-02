Jorge Jesus visitou esta segunda-feira o navio-escola Sagres, que está agora no Brasil, e partilhou imagens desta visita no Instagram.

O treinador português ofereceu camisolas do clube brasileiro Flamengo e até distribuiu autógrafos.

O navio-escola Sagres chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira através das águas da baía de Guanabara, tendo sido recebido pelo ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho.

Mais de um mês a navegar à vela, após ter saído de Portugal no dia 5 de janeiro para uma viagem de circum-navegação, o navio-escola atracou no Brasil, "num ciclo que se completa", segundo o ministro.

O governante almoçou a bordo da embarcação portuguesa, na companhia do seu homólogo brasileiro, após ter dado uma palestra na Escola Superior de Guerra e de ter participado numa reunião bilateral.

Ao Brasil, a bordo do navio-escola, chegaram 142 elementos de guarnição, bem como 50 instruendos da Aporvela – Associação Portuguesa do Treino de Vela e dois investigadores do projeto SAIL (Space-Atmosphere-Ocean Interactions in the marine boundary Layer), que visa “estudar a interação entre o espaço e o planeta Terra”.

A viagem integra as celebrações do quinto centenário da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.