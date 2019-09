Um português de 45 anos foi morto à facada, na madrugada desta terça-feira, no centro de Santos, no litoral de São Paulo, na sequência de uma alegada crise de ciúmes. De acordo com o portal de notícias G1, após o suspeito descobrir que a mulher, de 65 anos, mantinha uma relação com ele e com o português, matou-o.

A mulher e a vítima estariam a chegar ao apartamento onde ela mora quando foram abordados pelo suspeito. Após uma discussão, o suspeito fugiu do local do crime e continua a monte. A mulher assistiu ao crime e ficou em estado de choque.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, já encontrou a polícia cadáver.