Uma portuguesa interrompeu, esta quarta-feira, uma reportagem em direto da Sky News, durante os protestos contra a suspensão do Parlamento britânico. Um testemunho emotivo, com os olhos rasos de água, de quem se sente “chutada” do país e diz que deu “a juventude” ao Reino Unido e agora se sente “no escuro”.

Estou muito, muito magoada com o que eles fizeram a este país. Porque eu fiz parte da força de trabalho deste país. (…) Estou no escuro, como muita e muita gente que também está no escuro.”

A Portuguese national interrupted an interview to speak passionately to Sky News during protests against prorogation, saying she had "given her youth" to the UK



For more on this story, head here: https://t.co/Bw9GJrZl0b pic.twitter.com/sFCZ1cnvrO