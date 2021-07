Já é possível atravessar Portugal, de Norte a Sul, de carro elétrico, graças aos postos de carregamento elétricos, instalados ao longo da rede de autoestradas operadas pela Brisa Concessão Rodoviária.

Desde abril deste ano, altura em que foram inaugurados os primeiros postos de carregamento elétrico nas Áreas de Serviço das autoestradas, que as distâncias entre as opções de carregamento tem vindo a diminuir.

Quando lançámos a rede de carregamentos Via Verde Electric, assumimos o compromisso de tornar possível percorrer o país, do Minho ao Algarve, num carro elétrico. Este objetivo foi cumprido e representa um marco no compromisso da Brisa com a sustentabilidade e com a promoção da mobilidade elétrica”, referiu presidente da comissão executiva da Brisa, António Pires de Lima, em comunicado.