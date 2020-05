Enquanto cidadão, enquanto pai e enquanto filho não tenho esse sentimento de que foi feita justiça Foi um assassinato de caráter tão grande que vai demorar a resolver. Tem a ver com a acusação e tema ver com tudo o que norteou este processo", justificou.

O antigo presidente do Sporting diz que tem sido alvo de um "estigma" muito forte, decorrente das acusações de que foi alvo.

Bruno de Carvalho diz que, apesar de ter sido ilibado no caso do processo de Alcochete, não sente que tenha sido feita justiça. Em entrevista ao Jornal das 8 da TVI, Bruno de Carvalho fala em "assassinato de caráter".

