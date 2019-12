O julgamento do ataque à Academia de Alcochete prossegue esta segunda-feira, em Monsanto, um dia depois de os jogadores e equipa técnica do Sporting terem recebidos com insultos nos Açores. A equipa treinada por Jorge Silas ouviu mesmo palavras como "Alcochete sempre". Os leões estão na ilha de São Miguel, onde vão defrontar o Santa Clara.

Na manhã desta segunda-feira são ouvidos o ex-responsável de scouting da equipa técnica de Jorge Jesus, José Laranjeira, o antigo jogador do Sporting, João Palhinha. Da parte da tarde será ouvido um dos seguranças, Gonçalo Rodrigues. Esta última testemunha é arguida no processo Cashball, também ligado a eventuais viciações de resultados de andebol por parte do Sporting.

O ataque à Academia de Alcochete aconteceu a 15 de maio de 2018, depois de o Sporting ter perdido por 2-1 na Madeira, frente ao Marítimo.

No dia da invasão, dezenas de adeptos ligados aos leões entraram no complexo, agredindo jogadores e outros membros do staff sportinguista.

O processo conta, atualmente, com 44 arguidos, sendo um deles o presidente do Sporting à data dos acontecimentos, Bruno de Carvalho.