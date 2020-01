Há vários meses que um aluno de 11 anos é vítima de bullying na Escola básica D. António Ferreira Gomes, em Ermesinde.

O agressor, de 17 anos, frequenta o mesmo estabelecimento de ensino e, apesar de já ter sido castigado, os espisódios de violência persistem.

Ao que a TVI conseguiu apurar, as agressões terão começado quando a vítima ingressou no 5.º ano, em 2018, no entanto, só há pouco tempo é que decidiu contar a verdade aos pais. A criança de 11 anos decidiu manter segredo durante um ano por medo, uma vez que era constantemente ameçada e coagida.

O pai, Hugo Martins, contou que num dos espisódios de violência, o filho foi agredido com um chapéu de chuva até este se partir.

O Ministério da Educação garantiu à TVI que está a acompanhar o caso e que o agressor, que frequenta o 8.º ano, já foi alvo de uma sanção disciplinar grave. Já a Direção da escola escusou-se a prestar qualquer esclarecimento.