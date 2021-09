Dois homens, de 39 e 50 anos, foram detidos pela PSP por suspeita "da prática dos crimes de falsidade informática, burla Informática e contrafacção de moeda/título equiparado".

De acordo com o comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a detenção aconteceu na terça-feira.

Um polícia detetou movimentações estranhas de um cidadão que se deslocava reiteradamente a multibancos no centro da cidade, usando cartões bancários de cores garridas e sem aparentes inscrições de qualquer entidade bancária, levantando avultadas quantias monetárias. Com base nesta suspeita, despoletou-se uma ação operacional com várias equipas da estrutura de investigação criminal da PSP, sendo recolhido um dos talões que o suspeito arremessou ao solo, permitindo concluir que a referida transação bancária era ilegítima e proveniente de um cartão clonado", explica o comunicado.