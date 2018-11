O homem acusado de burlar câmaras municipais e instituições sociais do país negou hoje à Lusa ter obtido verbas indevidas para transportar da Suécia equipamentos ortopédicos e hospitalares doados, alegando que os valores recebidos foram declarados.

A acusação que sustenta o julgamento, cuja segunda sessão decorre hoje no Tribunal de Faro, refere que Carlos Quaresma recebeu indevidamente cerca de 265 mil euros, ao receber pelo transporte dos equipamentos aproximadamente seis mil euros a mais, relativamente ao valor real, por cada autarquia ou instituição.

Em declarações à Lusa, o único arguido no processo e que durante anos intermediou o envio de donativos da Fundação AGAPE para Portugal, residente na Suécia, negou ter obtido indevidamente essas quantias e argumenta que o dinheiro recebido correspondia ao valor real: numa fase inicial era 8.000 euros mas, mais tarde, foi aumentado para 13.000 euros.

Eu não podia receber dinheiro a mais pelo transporte porque vinha tudo por transferência bancária e, se eu ficasse com o dinheiro aqui [na Suécia], era logo incriminado", alegou Carlos Quaresma, que pediu dispensa do julgamento por motivos de saúde e foi inquirido através de cartas rogatórias enviadas para as autoridades suecas.