A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve esta segunda-feira quatro suspeitos de envolvimento em burlas a idosos que poderão ascender a centenas de milhares de euros, anunciou esta segunda-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os detidos, com idades compreendidas entre os 28 anos e os 74 anos, desenvolveram aquela atividade criminosa “ao longo de vários anos”, na zona do distrito de Braga e num município do distrito de Vila Real.

Os suspeitos abordariam as vítimas, de idade avançada, alegando problemas com a justiça de um deles.

Desta forma, obtiveram financiamentos avultados na ordem das centenas de milhares de euros, que parte dos suspeitos gastaram de forma faustosa, após dissimulação em várias contas bancárias”, refere o comunicado.

Os detidos estão “fortemente indiciados” pela autoria de crimes de burla qualificada, associação criminosa, branqueamento de capitais, fraude fiscal e detenção de arma proibida.

Dois deles estão indiciados pela prática do crime do exercício ilícito da atividade de segurança privada, “atendendo à natureza pública da função de um deles”.

Os suspeitos foram detidos no cumprimento de mandados emitidos pelas autoridades judiciárias competentes da comarca de Braga.

Da realização de quatro buscas, resultou a apreensão de “várias” viaturas de gama alta, vestuário e acessórios, telemóveis e equipamentos informáticos, bem como “vasta” prova documental.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.