Um casal foi apanhado pela GNR depois de ter burlado vários hotéis do Algarve, com estadias que nunca pagava.

O homem, de 40 anos, e a mulher, de 35, foram detidos na quinta-feira, em Albufeira.

Pelo menos três unidades hoteleiras em Olhos de Água foram burladas, num total de quase 6.000 euros.

Na sequência de uma denúncia por tentativa de burla numa unidade hoteleira local, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos, desde meados de julho até ao dia da detenção, efetuavam reservas de alojamento em unidades locais de hotelaria no Algarve, sem que tivessem intenção de pagar as despesas. Deste modo, através de meios ardilosos e de comprovativos de pagamento falsos, burlavam as unidades hoteleiras, ausentando-se em seguida daqueles locais sem efetuar o pagamento da despesa contraída", explica a GNR, em comunicado divulgado neste sábado.