Mergulhadores dos Bombeiros Sapadores estão a proceder a buscas por uma pessoa desaparecida no rio Mondego, junto à localidade de Casais, perto de Coimbra, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

De acordo com a fonte do CDOS, que não adiantou mais dados sobre a ocorrência, o pedido para a presença da equipa de mergulhadores foi feito pela PSP.

Já fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra apenas adiantou que as buscas aquáticas decorrem numa zona do rio entre a ponte de Casais e o viaduto da autoestrada 1 (A1), uma extensão de cerca de 300 metros, e que a operação decorre a partir da margem direita do Mondego (a jusante do Centro Hípico de Coimbra).

Questionada sobre o alvo das buscas, a mesma fonte disse não poder fornecer mais dados, apenas referindo que se trata de "uma pessoa" e remetendo outras informações para a PSP de Coimbra.

O alerta foi dado às 11:48 e no local estão meios dos bombeiros Sapadores de Coimbra, com três elementos, uma embarcação e uma viatura e da PSP.