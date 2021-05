Um homem está dado como desaparecido no mar da Madeira desde a noite de sábado, estando a decorrer buscas, que envolvem a Polícia Marítima e a Polícia de Segurança Púbica (PSP).

As buscas estão a decorrer perto do Pico da Atalaia [costa sul da ilha] e envolvem duas embarcações, uma da Polícia Marítima, outra do Instituto de Socorro a Náufragos", disse à agência Lusa o comandante da Zona Marítima da Madeira, Guerreiro Cardoso.