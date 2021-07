O homem que está desaparecido desde domingo, quando participava num trail em Marco de Canaveses, foi visto pela última vez a três quilómetros da meta, quando disse a outro participante que estava a descansar, apurou a TVI.

Esta é, até ao momento, a única pista para o desaparecimento.

A Polícia Judiciária está a acompanhar o segundo dia de buscas pelo praticante de 48 anos.

Marílio Costa Leite participava no Trail das Capelas, na freguesia de Soalhães, numa zona de lugares ermos e sem povoações por perto.

As buscas, com 87 operacionais no terreno, estão a decorrer num perímetro de três quilómetros, na zona das Pedras Brancas, na serra da Aboboreira.

Na segunda-feira foram utilizados drones com sensibilidade térmica, mas hoje ainda não foi possível recorrer a este equipamento devido ao nevoeiro.

Participam, também, nas buscas muitos voluntários.