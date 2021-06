As autoridades estão a fazer buscas, no Rio Tua, em Mirandela, por um jovem de 14 anos que desapareceu na água ao início desta tarde.

O alerta foi dado por volta das 14:30 horas. O adolescente entrou na água com um grupo de colegas, na zona da praia fluvial Albino Mendo, no Parque Doutor José Gama, com o intuito de atravessar o rio.

Aproveitavam uma tarde sem aulas e um dia de sol. O jovem ficou em dificuldades a meio do percurso e um dos amigos que estava na água ainda o tentou socorrer, sem sucesso. Acabou ajudado por populares, que se lançaram ao rio.



No local estão duas equipas de mergulhadores, dos bombeiros de Mirandela e de Bragança, a PSP e a Proteção Civil Municipal.

A Proteção Civil Municipal está a prestar apoio psicológico à família e aos colegas de escola que frequentam o 9° ano com o jovem desaparecido. Foram fechadas as comportas de Rebordelo, a montante, e a comporta da Ponte Europa, na cidade, a jusante do local do desaparecimento, de forma a facilitar o trabalho dos operacionais.

A praia fluvial ainda não tem vigilância nesta altura. A época balnear abre no primeiro dia do mês de julho.