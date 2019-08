O avião da Força Aérea envolvido na busca ao atuneiro da Madeira que há três dias não comunica com terra avistou hoje uma balsa com pessoas, com as autoridades a suspeitarem tratar-se dos sete pescadores que estavam a bordo.

Foi encontrada uma balsa com pessoas dentro pelo avião da Força Aérea envolvido na operação de busca para encontrar o atuneiro da Madeira que não comunicava há três dias”, disse Guerreiro Cardoso, responsável da Zona Marítima da Madeira à agência Lusa.

Este responsável adiantou que o navio-patrulha Tejo já vai a caminho do local e “tudo indica que são os sete pescadores” que estavam a bordo do atuneiro Sete Mares.

O atuneiro há três dias que não estabelece contacto com o armador, tendo sido desencadeada uma operação de busca que envolveu dois meios navais (navio patrulha ‘Tejo’ e lancha Hidra), aos quais se juntou hoje de manhã um avião C259 da Força Aérea.