A Polícia Judiciária e a PSP de Loures lançaram esta manhã uma grande operação na Quinta da Fonte, que passou pelo cerco do bairro ainda antes das 7:00, de modo a que largas dezenas de inspetores e agentes pudessem avançar em segurança para buscas e detenções de suspeitos de crimes já identificados em diferentes casas.

Em causa, sabe a TVI, estão diversos processos de homicídio, roubo e tráfico de droga pendentes nas diferentes áreas de investigação - daí as cúpulas das duas polícias terem decidido ser o momento para avançarem com esta ação conjunta e musculada.

As detenções inicialmente programadas, com mandados judiciais emitidos, rondarão uma dezena, mas com o efeito surpresa da operação há expetativa de que o número de detenções aumente, face a outras pessoas que sejam apanhadas nas buscas na posse de droga ou armas ilegais.

Esta operação visa, além da resolução de inquéritos pendentes, fortalecer a articulação e troca de informações entre Judiciária e PSP.