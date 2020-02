Sete pessoas foram detidas numa operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) que investiga crimes contra idosos em 13 distritos. Em comunicado, a GNR informou que quatro mulheres e três homens, com idades compreendidas entre os 26 e 63 anos, são suspeitos da prática de 197 crimes de roubo e furto qualificado.

Em causa estão roubos violentos de dinheiro e joias contra idosos.

As detenções aconteceram na sequência da investigação de vários ilícitos criminais que ocorreram em 13 distritos do território nacional, nomeadamente, Aveiro, Braga, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Os suspeitos, estão indiciados em 197 crimes, designadamente, 63 por roubo, 102 por furto qualificado, 23 por furto simples e nove por violência após subtração, em que as vítimas eram predominantemente pessoas idosas, em situação vulnerável, encontrando-se habitualmente sozinhas nas suas habitações."

Esta quarta-feira foram cumpridos 12 mandados de busca domiciliária. A TVI sabe que decorreram buscas em Lisboa e em Évora. Algumas detenções ocorreram em São João da Talha, numa área que é da Polícia de Segurança Públcia (PSP), tendo esta força de segurança ajudado na operação.

A investigação decorre há meses, depois de denúncias de dezenas de crimes de roubo.

No âmbito do presente inquérito já tinham sido, anteriormente, detidas 14 pessoas, das quais dez encontram-se em prisão preventiva e três com apresentações no posto policial da área de residência.

Os detidos permanecem nas instalações desta Guarda e vão ser presentes no Tribunal de Sintra, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.