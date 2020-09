Um recém-nascido com 22 dias foi abandonado à porta de um Centro Social no Cacém com uma carta emotiva. Foi escrita à mão com um apelo para cuidarem do bebé.

Não tinha quaisquer sinais de maus tratos e foi deixado com produtos de higiene e leite.

Existem imagens de vídeo-vigilância do local que estão a ser analisadas. O Ministério Público abriu um inquérito.

O bebé seguirá esta quinta-feira, temporariamente, para uma família de acolhimento.