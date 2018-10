O corpo de um homem foi esta quarta-feira encontrado a boiar na barragem do Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

A fonte da guarda indicou que o alerta foi dado por um popular, que viu o corpo do homem, na casa dos 50 anos, a boiar nas águas da barragem.

O corpo, segundo a fonte da GNR, "não está em estado de decomposição", devendo estar na água há três ou quatro dias.

A GNR solicitou a intervenção da Polícia Judiciária (PJ), que se vai deslocar ao local para iniciar a investigação.

De acordo com fonte dos bombeiros de Alcácer do Sal, o alerta para a corporação foi dado às 13:17, através da GNR, tendo o corpo sido resgatado da água cerca das 13:50.

As operações na barragem do Pego do Altar, localizada perto da povoação de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, mobilizaram os bombeiros e a GNR locais.