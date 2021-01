A Guarda Nacional Republicana (GNR) da Guarda adiantou este domingo à agência Lusa que foi encontrado um corpo de um homem nas margens do rio Côa, na zona de Castelo Bom, concelho de Almeida.

“Recebemos ontem [sábado], pelas 21:45, a chamada de um popular de Castelo Mendo a dizer que encontrou junto ao rio Côa o carro de um homem que estava desaparecido. Neste sentido demos início às buscas”, disse à agência Lusa fonte da GNR do Comando Territorial da Guarda.

No decorrer das buscas, que envolveram 11 operacionais apoiados por cinco viaturas, entre bombeiros e GNR, continuou a fonte, “foi encontrado às 12:00 de um corpo cadáver, na margem do rio Côa, em Castelo Bom, numa zona próxima da viatura”.

Tudo indica, apesar de ainda não termos a confirmação, que se trata do homem de 43 anos que estava desaparecido. Um espanhol residente junto à fronteira, em Fontes de Onor, Espanha”, admitiu o coordenador da Polícia judiciária da Guarda que foi chamada ao local.

José Monteiro explicou à agência Lusa que “o corpo vai seguir para o Instituto de Medicina Legal para a respetiva autópsia e a equipa no terreno está a dar seguimento à investigação para que seja feito o diagnóstico diferencial”.

Ou seja, explicou este responsável, a investigação e “a análise à viatura vão ajudar a perceber o que terá acontecido” para “aparecer o corpo a boiar no rio junto à margem e perto do local do carro estacionado, caso se confirme se se trata do mesmo indivíduo”.

A família ainda não fez o reconhecimento do corpo, estamos a tratar desse procedimento”, adiantou o responsável da Polícia Judiciária na hora em que falou com a agência Lusa.

Da zona onde o carro estava estacionado, Castelo Bom, concelho de Almeida, distrito da Guarda, até Fontes de Onor, a primeira localidade espanhola a seguir à fronteira de Vilar Formosa, dista uma distância de cerca de 10 quilómetros.