A GNR do Fundão resgatou, na quinta-feira, oito cães recém-nascidos, que foram abandonados num contentor do lixo na localidade de Quintãs.

"Na sequência da denúncia de um popular, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde foi possível verificar que junto a um contentor de lixo se encontravam oito cães recém-nascidos, no interior de uma caixa, todos com vida", indica a GNR, em comunicado.

Os cachorros foram recolhidos e entregues ao Centro de Recolha Oficial do Fundão, estando o Núcleo de Proteção Ambiental do Fundão a proceder a diligências de investigação, com vista a identificar o autor do crime.

A GNR alerta, ainda, que os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão.